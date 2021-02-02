В Харькове осталось всего два монумента Ленина

Telegram-канал "Декомунізація.Україна" опубликовал перечень объектов, изображающих вождя мирового пролетариата, передает "vecherniy.kharkov".

В сообщении говорится, что эти объекты должны были быть демонтированы в рамках закона о декоммунизации.

Якобы скульптуры вождя напоминают украинцам о тоталитарном прошлом.

В Харькове один памятник Ленину находится на территории бывшей обувной фабрики на ул. Юрьева, второй - на проспекте Ландау.

Еще один бюст и один памятник находятся в одном из сел области.

Всего борцы за "декоммунизацию" насчитали 14 скульптурных объектов вождя мирового пролетариата.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".