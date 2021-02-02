На Харківщині водій збив двох п'яних пішоходів
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
У Харківській області під колеса автомобіля "ВАЗ-2110" потрапили двоє нетверезих пішоходів.
"1 лютого близько 11:20 на трасі "Харків - Київ – Довжанський" біля смт Рогань 21-річний водій автомобіля "ВАЗ-2110" скоїв наїзд на двох пішоходів. Чоловіки переходили дорогу у невстановленому місці. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
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Чоловіків з травмами госпіталізували до лікарні.
Раніше ми писали, що в Харківській області подорожчав проїзд у маршрутках.
Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко. Поки що подорожчав проїзд у Дергачівський район.
“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".