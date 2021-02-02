На Харьковщине водитель сбил двух пьяных пешеходов
Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції.
В Харьковской области под колеса автомобиля "ВАЗ-2110" попали двое нетрезвых пешеходов.
"1 февраля около 11:20 на трассе "Харьков - Киев – Довжанский" возле пгт Рогань 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на двух пешеходов. Мужчины переходили дорогу в неустановленном месте. Они находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области подорожал проезд в маршрутках.
Об этом сообщил директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко. Пока что подорожал проезд в Дергачевский район.
“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".