В Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы

Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харьковской области подорожал проезд в маршрутках.

Об этом сообщил директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко.

Пока что подорожал проезд в Дергачевский район.

“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".