В Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы
Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харьковской области подорожал проезд в маршрутках.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Закрытые похороны стилиста Пугачевой и Киркорова, поступок Примадонны всех шокировал: появились фото
Вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Об этом сообщил директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко.
Пока что подорожал проезд в Дергачевский район.
“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".