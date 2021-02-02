Страшная авария всколыхнула харьковчан
Как передает телеграм-канал "Типичное ХТЗ", два парня решили пошалить с судьбой и погонять по окружной в гололед. ДТП случилось между Лоском и Берлогой.
К счастью, все живы. Ребята в шоковом состоянии вылезли из машины и один из них ходил и повторял "Я что, в фуру влетел?", "Где моя машина?"
"Если бы водитель фуры немного не свернул от удара, то было бы два трупа", - подписал публикацю автор в телеграм.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области подорожал проезд в маршрутках.
Об этом сообщил директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко.
Пока что подорожал проезд в Дергачевский район.
“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".