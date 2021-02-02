В Харьковской области подорожал проезд в маршрутках

Об этом сообщил директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко, передает "Труха".

Пока что подорожал проезд в Дергачевский район.

“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.

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По состоянию на 2 февраля в Харьковской области зарегистрировано 1387 летальных исходов. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 78 136 жителей, за сутки - у 158. Выздоровели 70 200 человек (428 новых выздоровлений), болеют - 6549.

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