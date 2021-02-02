С 1 января 2021 года вызвать бригаду скорой можно только в случае экстренной ситуации

Скорая приедет, если у человека отсутствует дыхание или большая кровопотеря, травма, которая угрожает жизни, признаки инфаркта и инсульта.

Во всех остальных случаях больной должен обратиться к семейному врачу.

В Харькове хотят создать муниципальную "неотложку".

Это будут пункты неотложной помощи при поликлиниках. Сейчас этот вопрос обсуждается и прорабатывается. Бригады "скорой", как и сейчас, будут выезжать на срочные вызовы, неотложная помощь — помогать семейным врачам.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали тринадцать смертей от COVID-19.

По состоянию на 2 февраля в Харьковской области зарегистрировано 1387 летальных исходов. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 78 136 жителей, за сутки - у 158. Выздоровели 70 200 человек (428 новых выздоровлений), болеют - 6549.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".