В Харькове почти на месяц запретили движение транспорта
В Департаменте инфраструктуры рассказали, что это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе дома №20.
Движение транспорта по ул. Проспектной, на участке от ул. Каринской до ул. Скобелевской, запрещено с 29 января по 19 февраля.
Объехать можно по прилегающим улицам - Каринской, Шаляпина и Шацкого.
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Ранее мы писали, что в харьковском метро на станции "Героев Труда" образовались большие очереди
Валидаторы перестали принимать карточки E-ticket утром, рассказал Общественному представитель коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.
"Валидаторы E-ticket — оборудование компании инвестора. Им передали эту информацию, и они устранили неисправность", — сказал Битнер.
Спустя время метро продолжило работу в штатном режиме.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".