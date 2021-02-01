Харьковская область заняла второе место по количеству самоубийств

Об этом сообщили в издании "chas.news".

Наибольшее количество суицидов за прошлый год зафиксировано в Днепропетровской области – 745 случаев. В Харьковской области – 597. В тройке лидеров также Одесская область, где за минувший год покончили с собой 523 человека.

Меньше всего самоубийств за год произошло в Тернопольской области – 108.

Ранее мы писали, что в харьковском метро на станции "Героев Труда" образовались большие очереди

Валидаторы перестали принимать карточки E-ticket утром, рассказал Общественному представитель коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

"Валидаторы E-ticket — оборудование компании инвестора. Им передали эту информацию, и они устранили неисправность", — сказал Битнер.

Спустя время метро продолжило работу в штатном режиме.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".