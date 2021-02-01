В Харькове родилась тройня
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Две девочки и мальчик появились на свет в городском перинатальном центре.
Тройня на свет появилась 29 января.
Всего же в Харькове за 29, 30 и 31 января родились 97 детей.
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Валидаторы перестали принимать карточки E-ticket утром, рассказал Общественному представитель коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.
"Валидаторы E-ticket — оборудование компании инвестора. Им передали эту информацию, и они устранили неисправность", — сказал Битнер.
Спустя время метро продолжило работу в штатном режиме.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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