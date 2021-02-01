В Харькове родилась тройня

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Две девочки и мальчик появились на свет в городском перинатальном центре.

Тройня на свет появилась 29 января.

Всего же в Харькове за 29, 30 и 31 января родились 97 детей.

Ранее мы писали, что в харьковском метро на станции "Героев Труда" образовались большие очереди

Валидаторы перестали принимать карточки E-ticket утром, рассказал Общественному представитель коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

"Валидаторы E-ticket — оборудование компании инвестора. Им передали эту информацию, и они устранили неисправность", — сказал Битнер.

Спустя время метро продолжило работу в штатном режиме.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".