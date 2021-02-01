В девятиэтажке в Харькове произошел пожар
Пожар произошел 31 января в многоэтажке, расположенной по проспекту Героев Сталинграда, 39.
В пожаре погиб мужчина, его возраст устанавливают. По предварительной информации, погибший-владелец квартиры, в которой произошло возгорание.
Жильцов дома частично эвакуировали.
"Выводили людей, потому что было сильное задымление на девятом этаже и немного дымом захватило восьмой этаж", — сказал представитель спасателей.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Внезапно ушел из жизни музыкант культовой группы, его творчеством восхищались миллионы: "Оплакиваем потерю..."
Анджелина Джоли вызвала переполох на пляже, появившись в черном бикини: "Кое-чего не хватает..."
Располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите..."
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.
1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.
Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.
“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".