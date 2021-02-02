В Харкові п'ятеро іноземців викрали людину



За даними поліції, 29 січня в квартиру 21-річного студента одного з харківських вузів прийшли п'ятеро невідомих, почали бити його нібито за борг.

Потім вони змусили потерпілого сісти в машину і повезли в ліс, де знову побили його, передає "Труха".

Після цього чоловіка відвезли в квартиру, де його продовжили бити. Тільки коли троє зловмисників пішли з квартири, а інші заснули, потерпілому вдалося втекти.

Злочинцями виявилися четверо чоловіків і жінка, які є підданими Королівства Марокко, але перебувають в Україні на законних підставах.

Тепер іноземцям світить до п'яти років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".