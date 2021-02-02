В Харкові п'ятеро іноземців викрали людину
За даними поліції, 29 січня в квартиру 21-річного студента одного з харківських вузів прийшли п'ятеро невідомих, почали бити його нібито за борг.
Потім вони змусили потерпілого сісти в машину і повезли в ліс, де знову побили його, передає "Труха".
Після цього чоловіка відвезли в квартиру, де його продовжили бити. Тільки коли троє зловмисників пішли з квартири, а інші заснули, потерпілому вдалося втекти.
Злочинцями виявилися четверо чоловіків і жінка, які є підданими Королівства Марокко, але перебувають в Україні на законних підставах.
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Тепер іноземцям світить до п'яти років в'язниці.
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