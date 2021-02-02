В Харькове пятеро иностранцев похитили человека



По данным полиции, 29 января в квартиру 21-летнего студента одного из харьковских вузов пришли пятеро неизвестных, начали бить его якобы за долг.

Затем они заставили пострадавшего сесть в машину и повезли в лес, где снова избили его, передает "Труха".

После этого мужчину отвезли в квартиру, где его продолжили избивать. Только когда трое злоумышленников ушли из квартиры, а другие уснули, потерпевшему удалось убежать.

Преступниками оказались четверо мужчин и женщина, которые являются подданными Королевства Марокко, но находятся в Украине на законных основаниях.

Теперь иностранцам светит до пяти лет тюрьмы.

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"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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