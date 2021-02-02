Страшна аварія сколихнула харків'ян
Як передає телеграм-канал "Типове ХТЗ", два хлопця вирішили побешкетувати з долею і поганяти по окружній в ожеледь. ДТП сталося між Лоском і Барлогою.
На щастя, всі живі. Хлопці в шоковому стані вилізли з машини і один з них ходив і повторював "Я що, в фуру влетів?", "Де моя машина?"
"Якби водій фури трохи не звернув від удару, то було б два трупи", - підписав публікацію автор в телеграм.
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Раніше ми писали, що вхарьківській області подорожчав проїзд у маршрутках.
Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко.
Поки що подорожчав проїзд у Дергачівський район.
“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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