З 1 січня 2021 року викликати бригаду швидкої можна тільки в разі екстреної ситуації
Швидка приїде, якщо у людини відсутнє дихання або велика крововтрата, травма, яка загрожує життю, ознаки інфаркту та інсульту.
У всіх інших випадках хворий повинен звернутися до сімейного лікаря.
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Це будуть пункти невідкладної допомоги при поліклініках. Зараз це питання обговорюється і опрацьовується. Бригади "швидкої", як і зараз, будуть виїжджати на термінові виклики, невідкладна допомога — допомагати сімейним лікарям.
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