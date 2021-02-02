З 1 січня 2021 року викликати бригаду швидкої можна тільки в разі екстреної ситуації

Швидка приїде, якщо у людини відсутнє дихання або велика крововтрата, травма, яка загрожує життю, ознаки інфаркту та інсульту.

У всіх інших випадках хворий повинен звернутися до сімейного лікаря.

У Харкові хочуть створити муніципальну "швидку".

Це будуть пункти невідкладної допомоги при поліклініках. Зараз це питання обговорюється і опрацьовується. Бригади "швидкої", як і зараз, будуть виїжджати на термінові виклики, невідкладна допомога — допомагати сімейним лікарям.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували тринадцять смертей від COVID-19.

Станом на 2 лютого в Харківській області зареєстровано 1387 летальних випадків. Такі дані опубліковані на сайті РНБО.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 78 136 жителів, за добу-у 158. Одужали 70 200 осіб (428 нових одужань), хворіють - 6549.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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