В Харківській області зафіксували тринадцять смертей від COVID-19

Станом на 2 лютого в Харківській області зареєстровано 1387 летальних випадків. Така дані опубліковані на сайті РНБО.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 78 136 жителів, за добу-у 158. Одужали 70 200 осіб (428 нових одужань), хворіють - 6549.

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Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.

Через деякий час метро продовжило роботу в штатному режимі.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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