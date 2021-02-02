В Харьковской области зафиксировали тринадцать смертей от COVID-19

По состоянию на 2 февраля в Харьковской области зарегистрировано 1387 летальных исходов. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 78 136 жителей, за сутки - у 158. Выздоровели 70 200 человек (428 новых выздоровлений), болеют - 6549.

Ранее мы писали, что в харьковском метро на станции "Героев Труда" образовались большие очереди

Валидаторы перестали принимать карточки E-ticket утром, рассказал Общественному представитель коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

"Валидаторы E-ticket — оборудование компании инвестора. Им передали эту информацию, и они устранили неисправность", — сказал Битнер.

Спустя время метро продолжило работу в штатном режиме.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".