В Харкові майже на місяць заборонили рух транспорту

У Департаменті інфраструктури розповіли, що це пов'язано з ремонтними роботами на газопроводі в районі будинку №20.

Рух транспорту по вул.Проспектній, на ділянці від вул. Каринської до вул. Скобелівської, заборонено з 29 січня по 19 лютого.

Об'їхати можна по прилеглих вулицях-Каринській, Шаляпіна і Шацького.

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Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.

Через деякий час метро продовжило роботу в штатному режимі.

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