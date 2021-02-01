Харківська область посіла друге місце за кількістю самогубств
Про це повідомили в
Найбільша кількість суїцидів за минулий рік зафіксована в Дніпропетровській області - 745 випадків. У Харківській області-597. У трійці лідерів також Одеська область, де за минулий рік наклали на себе руки 523 людини.
Найменше самогубств за рік сталося в Тернопільській області-108.
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Раніше ми писали, що в харківському метро на станції "Героїв праці" утворилися великі черги
Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства" Харківський метрополітен " Олексій Бітнер.
"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.
Через деякий час метро продовжило роботу в штатному режимі.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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