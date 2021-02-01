В Харкові народилася трійня
Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради.
Дві дівчинки і хлопчик з'явилися на світ в міському перинатальному центрі.
Трійня на світ з'явилася 29 січня.
Всього ж у Харкові за 29, 30 і 31 Січня народилися 97 дітей.
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Валідатори перестали приймати картки E-ticket вранці, розповів Громадському представник комунального підприємства" Харківський метрополітен " Олексій Бітнер.
"Валідатори E-ticket-обладнання компанії інвестора. Їм передали цю інформацію, і вони усунули несправність", - сказав Бітнер.
Через деякий час метро продовжило роботу в штатному режимі.
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