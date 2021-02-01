В аеропорту "Харків" приліт і виліт деяких авіарейсів затримується

Про це повідомляється на онлайн-табло аеропорту.

Так, рейси 7W 142 і PS 9042 до Києва, які повинні вилетіти о 12.20, станом на 11.30 годин затримані до 13.00. Рейси 7W 141 і PS 9041, які повинні були прилетіти до Харкова об 11.30, затримані до 13.50.

Ймовірно, рейси затримуються через негоду, так як сильний снігопад в регіоні йде з ночі.

Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.

1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.

Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.

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