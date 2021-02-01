В аеропорту "Харків" приліт і виліт деяких авіарейсів затримується
Про це повідомляється на онлайн-табло аеропорту.
Так, рейси 7W 142 і PS 9042 до Києва, які повинні вилетіти о 12.20, станом на 11.30 годин затримані до 13.00. Рейси 7W 141 і PS 9041, які повинні були прилетіти до Харкова об 11.30, затримані до 13.50.
Ймовірно, рейси затримуються через негоду, так як сильний снігопад в регіоні йде з ночі.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Осадча і Горбунов розговорилися на "Голосі країни", Балан повернувся на проект: «Це буде розрив»
Кравець з "Квартал 95" повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна допомога: "Друзі, треба…"
"Холостячка" Мішина вперше розповіла про переїзд Еллерта, реакція сина виявилася бурхливою: "Саня буде..."
На чому їздять Каменських, Влад Яма, Білик, Дорофєєва та інші зірки-улюбленці українців: фото, чий "кінь" розкішніше
Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.
1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.
Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", - попередили в ДСНС України
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".