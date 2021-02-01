Под Харьковом патрульные задержали мужчину, который угрожал пистолетом
30 января ночью в поселке Песочин экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ, который ночью ехал без включенного ближнего света фар.
Во время общения с водителем один из пассажиров вышел из авто. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и толкал сотрудников полиции.
После чего мужчина взял из автомобиля предмет, похожий на пистолет, вероятно привел его в боевую готовность и попытался направить его в одного из патрульных.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…»
Располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите..."
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
Благодаря быстрой реакции напарнику удалось мгновенно выбить оружие из рук мужчины. Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.
1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.
Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.
“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".