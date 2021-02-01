Под Харьковом патрульные задержали мужчину, который угрожал пистолетом

30 января ночью в поселке Песочин экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ, который ночью ехал без включенного ближнего света фар.

Во время общения с водителем один из пассажиров вышел из авто. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и толкал сотрудников полиции.

После чего мужчина взял из автомобиля предмет, похожий на пистолет, вероятно привел его в боевую готовность и попытался направить его в одного из патрульных.

Благодаря быстрой реакции напарнику удалось мгновенно выбить оружие из рук мужчины. Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.

1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.

Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.

“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины

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