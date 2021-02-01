В аэропорту "Харьков" прилет и вылет некоторых авиарейсов задерживается
Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Так, рейсы 7W 142 и PS 9042 в Киев, которые должны вылететь в 12.20, по состоянию на 11.30 часов задержаны до 13.00. Рейсы 7W 141 и PS 9041, которые должны были прилететь в Харьков в 11.30, задержаны до 13.50.
Вероятно, рейсы задерживаются из-за непогоды, так как сильный снегопад в регионе идет с ночи.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.
1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.
Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.
“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".