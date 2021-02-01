В аэропорту "Харьков" прилет и вылет некоторых авиарейсов задерживается

Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Так, рейсы 7W 142 и PS 9042 в Киев, которые должны вылететь в 12.20, по состоянию на 11.30 часов задержаны до 13.00. Рейсы 7W 141 и PS 9041, которые должны были прилететь в Харьков в 11.30, задержаны до 13.50.

Вероятно, рейсы задерживаются из-за непогоды, так как сильный снегопад в регионе идет с ночи.

Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в гидрометцентре Харьковской области.

1 февраля в Харьковской области ожидаются снегопады.

Днем ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах – гололедица. Прогнозируют желтый уровень опасности.

“Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения в населенных пунктах и нарушения движения на дорог”, – предупредили в ГСЧС Украины

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".