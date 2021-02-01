Під Харковом патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом
30 січня вночі в селищі Пісочин екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ, який вночі їхав без включеного ближнього світла фар.
Під час спілкування з водієм один з пасажирів вийшов з авто. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, поводився агресивно і штовхав співробітників поліції.
Після чого чоловік взяв з автомобіля предмет, схожий на пістолет, ймовірно привів його в бойову готовність і спробував направити його в одного з патрульних.
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