Харків'янка вийшла з дому і зникла
Про те, що пропала Боброва Жанна Юріївна повідомили в пошуковій групі "Мілена".
Прикмети зниклої: жінка невисокого зросту, з довгим русявим волоссям.
У день пропажі на ній була куртка кольору хакі з хутряним коміром, замшеві чорні черевики, темно-синя шапка з бубоном.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу жінку-повідомте за телефоном 068-777-0-112 або 102
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Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
"Так, завжди цьому дивуюся-бісять прям, коли говорять дотримуватися дистанції", "о 17:50 вчора було таке ж....", "я не можу зрозуміти, таким людям хочеться, що б все до х * * м закрили і пі**ть ще більше?", "А то типу при інтервалі в 3 хвилини у вагонах дистанція 1,5 метра...",- обурюються в коментарях підписники.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".