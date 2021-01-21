Харьковчанка вышла из дома и исчезла
О том, что пропала Бобровая Жанна Юрьевна сообщили в поисковой группе “Милена”.
Приметы пропавшей: женщина невысокого роста, с длинными русыми волосами.
В день пропажи на ней была куртка цвета хаки с меховым воротником, замшевые черные ботинки, темно-синяя шапка с бубоном.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине - сообщите по телефону 068-777-0-112 или 102
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Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.
Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
"Да, всегда этому удивляюсь - бесят прям, когда говорят соблюдать дистанцию", "В 17:50 вчера было такое же....", "я не могу понять, таким людям хочется, что бы все к х**м закрыли и пи**ть еще больше?", "А то типа при интервале в 3 минуты в вагонах дистанция 1,5 метра...", - возмущаются в комментариях подписчики.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".