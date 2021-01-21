В Харькове людей экстренно эвакуировали из собственных домов
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
В Харькове на Новой Баварии горел трехэтажный жилой дом.
Мощный пожар вспыхнул в подвале, там горел мусор. Едкий дым поднялся на верхние этажи, в квартирах задыхались люди.
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Спасатели вывели на свежий воздух 18 жителей дома.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.
Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".