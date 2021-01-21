В Харькове людей экстренно эвакуировали из собственных домов

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове на Новой Баварии горел трехэтажный жилой дом.

Мощный пожар вспыхнул в подвале, там горел мусор. Едкий дым поднялся на верхние этажи, в квартирах задыхались люди.

Спасатели вывели на свежий воздух 18 жителей дома.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".