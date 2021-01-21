На Харьковщине задержали мужчину, который с ножом нападал на женщин

Об этом сообщает местная полиция.

В городе Чугуеве мужчина, угрожая ножом выхватил из рук женщины сумку в которой были телефон, документы, банковские карточки и денеги.

Позже мужчина зашел в лифт с 26-летней женщиной и стал угрожать ножом - он отобрал у потерпевшей деньги в сумме 700 гривен.

Полицейские получили информацию о преступнике и оперативно задержали его.

Полиция открыла уголовные производства и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в Харькове и области.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".