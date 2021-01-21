В Харькове иностранец избил копа из-за замечания за отсутствие маски

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова.

Мужчина находился в общественном месте без маски, за что патрульные сделали ему замечание.

По данным суда, днем 22 апреля 2020 года лейтенант полиции Управления патрульной полиции Харьковской области вместе с напарником проезжали на служебном автомобиле увидели мужчину, который не имел средства индивидуальной защиты на лице.

Правоохранители подошли к нему и сделали замечание - иностранец начал агрессивно себя вести, схватил деревянную ветку и ударил полицейского.

На суде обвиняемый пояснил, что был без маски, поскольку в тот момент курил сигарету. Свое поведение мужчина объяснил страхом перед полицией.

Суд признал иностранца виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".