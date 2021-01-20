Полицейские застали 19-летнюю харьковчанку за продажей наркотиков

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Девушка успела реализовать 2 грамма запрещенных веществ на ул. Плехановской. При обыске у девушки нашли 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Кроме того, в квартире наркоторговки следователи обнаружили около 200 граммов наркотиков, приспособления для их фасовки и употребления.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу, а злоумышленницу задержали.

Ранее мы писали, что на Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.

Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.

Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".