Полицейские застали 19-летнюю харьковчанку за продажей наркотиков
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Девушка успела реализовать 2 грамма запрещенных веществ на ул. Плехановской. При обыске у девушки нашли 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом.
Кроме того, в квартире наркоторговки следователи обнаружили около 200 граммов наркотиков, приспособления для их фасовки и употребления.
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Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу, а злоумышленницу задержали.
Ранее мы писали, что на Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.
Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.
Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".