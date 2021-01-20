В Харьковском горсовете рассказали, когда дети пойдут в школу

Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

По ее словам, с 25 января школьники 1-11 классов Харькова приступят к занятиям. Детские сады продолжат работать в штатном режиме.

школа, дети, ученики

Чиновница напомнила, что на время локдауна ученики младших классов уходили на дополнительные каникулы, а учащиеся 5-11 — занимались дистанционно.

Популярные статьи сейчас

Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."

Дерзкая Полякова с Мальдив высказала украинцам все, что думает о новом языковом законе: "Может, это раздражает, но..."

Анджелина Джоли засмущала видом без белья в компании мужчин: "Брэд Питт многое потерял"

"Будут собирать по кусочкам": поход на горку закончился бедой для восьмилетней украинки

71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."
Показать еще

Ранее мы писали, что на Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.

полиция

Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.

Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".