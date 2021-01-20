В Харьковском горсовете рассказали, когда дети пойдут в школу
Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
По ее словам, с 25 января школьники 1-11 классов Харькова приступят к занятиям. Детские сады продолжат работать в штатном режиме.
Чиновница напомнила, что на время локдауна ученики младших классов уходили на дополнительные каникулы, а учащиеся 5-11 — занимались дистанционно.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.
Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.
Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".