На Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.

Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.

Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.

Ранее мы писали, что под Харьковом из-за случая бешенства кота ввели карантин

Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, у 9-месячного котенка обнаружили бешенство.

Инцидент произошел 16 января.

Эпидемиологи провели экстренное совещание и решили установить карантин по бешенству в юго-восточной части пгт Песочин, которая ограничена ул. Транспортной, Окружной дорогой, рекой Песочин и полем.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".