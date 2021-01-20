На Харьковщине за период локдауна нашли больше двух сотен нарушений
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области.
Нарушения в период с 8 по 17 января были найдены на рынках, предприятиях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общепите, школах, аптеках, салонах красоты.
Всего за это время предпринимателям было выдано 245 предписаний.
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Ранее мы писали, что под Харьковом из-за случая бешенства кота ввели карантин
Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, у 9-месячного котенка обнаружили бешенство.
Инцидент произошел 16 января.
Эпидемиологи провели экстренное совещание и решили установить карантин по бешенству в юго-восточной части пгт Песочин, которая ограничена ул. Транспортной, Окружной дорогой, рекой Песочин и полем.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".