На Харьков надвигается циклон Goran

Под влиянием атлантического циклона Goran в наш регион зайдет теплая воздушная масса, передает sq.com.ua.

Благодаря этому температура воздуха за двое суток повысится почти на 30 градусов.

По данным синоптиков, в ночь на четверг, 21 января, еще будет очень холодно - 18-23 градуса мороза, местами - до 27, но уже завтра днем потеплеет: температура воздуха составит минус 2-7 градусов.

В пятницу, 22 января, будет облачно с прояснениями, на дорогах - гололед. Температура ночью - минус 2-7 градусов, днем - до 6 градусов тепла.

В субботу, 23 января, плюсовая температура будет и ночью. Днем - без осадков, столбик термометра поднимется до плюс семи градусов.

В воскресенье, 24 января, - пасмурно, небольшой дождь. В течение суток - 2-7 градусов выше нуля.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".