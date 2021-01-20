На Харьков надвигается циклон Goran
Под влиянием атлантического циклона Goran в наш регион зайдет теплая воздушная масса, передает sq.com.ua.
Благодаря этому температура воздуха за двое суток повысится почти на 30 градусов.
По данным синоптиков, в ночь на четверг, 21 января, еще будет очень холодно - 18-23 градуса мороза, местами - до 27, но уже завтра днем потеплеет: температура воздуха составит минус 2-7 градусов.
В пятницу, 22 января, будет облачно с прояснениями, на дорогах - гололед. Температура ночью - минус 2-7 градусов, днем - до 6 градусов тепла.
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В субботу, 23 января, плюсовая температура будет и ночью. Днем - без осадков, столбик термометра поднимется до плюс семи градусов.
В воскресенье, 24 января, - пасмурно, небольшой дождь. В течение суток - 2-7 градусов выше нуля.
Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.
Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".