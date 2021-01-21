У Харкові сталася НП на залізниці
У Сахновщинському районі вночі літнього чоловіка на смерть переїхав маневрений тепловоз.
В оперативному зведенні ХОДА повідомляється, що НП сталася біля зупиночної платформи "122-й км".
Від отриманих травм пенсіонер загинув. За попередніми даними, чоловікові було близько 70 років.
Посивілий Кіркоров розійшовся не на жарт і змусив Бузову стогнати: "Мені боляче!"
Могилевська через роки не витримала і видала правду про роман з Владом Ямою: "У нас були..."
Влад Яма з "Танців з зірками", який покинув Україну, показав, де тепер живе: "За секунди все змінюється..."
Під Києвом загорівся популярний ринок, терміново з'їхалися рятувальники: знищено майже 2 000 кв. м
"Задавив машиною": збожеволілий від ревнощів харків'янин жорстко розправився з коханою
Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".