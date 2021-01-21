В Харькове произошло ЧП на железной дороге
В Сахновщинском районе ночью пожилого мужчину насмерть переехал маневренный тепловоз.
В оперативной сводке ХОГА сообщается, что ЧП произошло около остановочной платформы "122-й км".
От полученных травм пенсионер погиб. По предварительным данным, мужчине было около 70 лет.
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Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.
Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".