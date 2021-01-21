Жители Харьковской области не готовы прививаться от китайского вируса

Большинство опрошенных респондентов из Востока оказались не готовыми к вакцинации. В целом в стране более 50% жителей против вакцинации, даже бесплатной, передает "Харьков тудей".

Социологическая группа "Рейтинг" с 14 по 16 января 2021 года провела опрос среди украинцев о вакцинации.

В опросе участвовали 1600 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Это - жители Запада, Центра, Востока и Юга. Погрешность составляет не более 2,4%.

Респондентам предложили ответить на вопрос, готовы ли они сделать прививку от коронавируса: 53% опрошенных жителей Востока заявили, что не готовы к вакцинации. Готовыми оказались 40%, еще 7% затруднились ответить.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".