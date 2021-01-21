Жителі Харківської області не готові щепитися від китайського вірусу
Більшість опитаних респондентів зі Сходу виявилися не готовими до вакцинації. В цілому в країні більше 50% жителів проти вакцинації, навіть безкоштовної, передає "Харків тудей".
Соціологічна група" Рейтинг " з 14 по 16 січня 2021 року провела опитування серед українців про вакцинацію.
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В опитуванні брали участь 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Це-жителі Заходу, Центру, сходу і Півдня. Похибка становить не більше 2,4%.
Респондентам запропонували відповісти на питання, Чи готові вони зробити щеплення від коронавірусу: 53% опитаних жителів Сходу заявили, що не готові до вакцинації. Готовими виявилися 40%, ще 7% не змогли відповісти.
Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".