В Харкові людей екстрено евакуювали з власних будинків
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
У Харкові на Новій Баварії горів триповерховий житловий будинок.
Потужна пожежа спалахнула в підвалі, там горіло сміття. Їдкий дим піднявся на верхні поверхи, в квартирах задихалися люди.
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Рятувальники вивели на свіже повітря 18 мешканців будинку.
За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.
Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".