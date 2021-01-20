На Харківщині протягом години сталося дві пожежі
Перша трапилась 18 січня о 13.06 в селищі Панютине - на березі річки спалахнув вагончик сторожа. Пожежу ліквідували за 35 хвилин, постраждалих немає.
Друга пожежа сталася в Лозовій-загорівся покинутий будинок на вул.Севастопольська. Пожежу рятувальники ліквідували за годину.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
Анджеліна Джолі збентежила виглядом без білизни в компанії чоловіків: "Бред Пітт багато втратив"
Влад Яма з "Танців з зірками", який покинув Україну, показав, де тепер живе: "За секунди все змінюється..."
Весна запізниться, синоптик розчарував українців "сніговим" прогнозом: "справжнє тепло прийде лише..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
За попередніми даними рятувальників причиною обох пожеж є підпал.
Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках
Про це повідомили в телеграм-каналі "ХК".
"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".