На Харківщині протягом години сталося дві пожежі

Перша трапилась 18 січня о 13.06 в селищі Панютине - на березі річки спалахнув вагончик сторожа. Пожежу ліквідували за 35 хвилин, постраждалих немає.

Друга пожежа сталася в Лозовій-загорівся покинутий будинок на вул.Севастопольська. Пожежу рятувальники ліквідували за годину.

За попередніми даними рятувальників причиною обох пожеж є підпал.

Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках

Про це повідомили в телеграм-каналі "ХК".

"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".