На Харьковщине в течение часа произошло два пожара
Первый случился 18 января в 13.06 в поселке Панютино - на берегу реки вспыхнул вагончик сторожа. Пожар ликвидировали за 35 минут, пострадавших нет.
Второй пожар случился в Лозовой - загорелся заброшенный дом на ул. Севастопольская. Пожар спасатели ликвидировали за час.
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По предварительным данным спасателей причиной обоих пожаров является поджог.
Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах
Об этом сообщили в телеграм-канале "ХК".
"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".