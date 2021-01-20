В Харьковской области взорвался газ

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Взрыв произошел, когда 23-летний хозяин дома вошел на кухню.

19 января в 3 часа ночи спасатели получили звонок о ЧП по улице Леси Украинки. По предварительным данным, в кухне дома произошла утечка газа из системы отопления.

Газ заполнил кухню, когда туда вошел 23-летний хозяин дома, и прогремел взрыв. Парня с ожогами госпитализировали.

Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах

Об этом сообщили в телеграм-канале "ХК".

"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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