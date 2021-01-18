В Харкові збираються приспати майже 5000 безпритульних тварин

Департамент житлового господарства Харківської міської ради планує відловити 4600 безпритульних тварин. Шукати фірму, яка займеться виловом, вже почали в системі публічних закупівель ProZorro, передає "Харків тудей".

"Необхідність проведення закупівлі вилову бездомних домашніх тварин на території Харкова обумовлена потребою в регулюванні чисельності бездомних тварин у відповідність з умовами чинного законодавства України", - пояснив замовник.

На вилов 4600 тварин планують витратити 6 421 200 гривень (на одного - 1395 гривень). Аукціон пройде 9 березня. Термін поставки послуги - до 31 грудня 2021 року.

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Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.

"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.

П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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