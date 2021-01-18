В Харькове собираются усыпить почти 5000 бездомных животных
Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета планирует отловить 4600 бездомных животных. Искать фирму, которая займется отловом, уже начали в системе публичных закупок ProZorro, передает "Харьков тудей".
"Необходимость проведения закупки вылова бездомных домашних животных на территории Харькова обусловлена потребностью в регулировании численности бездомных животных в соответствие с условиями действующего законодательства Украины", - пояснил заказчик.
На отлов 4600 животных планируют потратить 6 421 200 гривен (на одного - 1395 гривен). Аукцион пройдет 9 марта. Срок поставки услуги - до 31 декабря 2021 года.
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Ранее мы писали, что полиция ищет мужчину, который совершил изнасилование девушки в районе Локомотива в Харькове
Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.
"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.
П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
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