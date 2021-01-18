С февраля в Украине стартует вакцинация от китайского вируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ожидается, что в Украине будет 910 тыс. доз вакцин, в частности 210 тыс. доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тыс. украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС.

Второй этап планируется начать в конце марта - он будет включать вакцинацию 2,5 млн. украинцев.

Ранее мы писали, что полиция ищет мужчину, который совершил изнасилование девушки в районе Локомотива в Харькове

Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.

"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.

П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".