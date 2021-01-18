В Харкові чоловік погрожував підірвати газопровід
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Харківської області.
Чоловік 16 січня, близько 22:15 подзвонив в "101" і заявив, що підірве газопровід, який веде до Харкова.
У поліції з'ясували, що ймовірним заявником може виявитися 49-річний місцевий житель.
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Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали за адресою проживання громадянина, і виявилося, що він знаходиться в неадекватному стані.
Його сусіди підтвердили, що чоловік страждає психічними розладами і регулярно вживає алкоголь.
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Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.
"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.
П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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