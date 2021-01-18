В Харькове мужчина угрожал взорвать газопровод

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Мужчина 16 января, около 22:15 позвонил в "101" и заявил, что взорвет газопровод, который ведет в Харьков.

В полиции выяснили, что вероятным заявителем может оказаться 49-летний местный житель.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания гражданина, и оказалось, что он находится в неадекватном состоянии.

Его соседи подтвердили, что мужчина страдает психическими расстройствами и регулярно употребляет алкоголь.

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Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.

"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.

П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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