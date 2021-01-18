Мужчина на Харьковщине пошел в парикмахерскую и исчез

Об этом сообщили в поисковой группе “Милена”.

Известно, что с 12 января Андрей Мозговой не появлялся дома.

В Балаклее Харьковской области пропал 37-летний мужчина. 12 января мужчина сказал, что идет в парикмахерскую и пропал.

В тот день пропавший был одет в темную куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, также на мужчине была темно-серая шапка.

Андрей Мозговой худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего мужчины - звоните по телефону 068-777-0-112 или 102.

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"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.

П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.

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