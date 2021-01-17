19 січня, в день Хрещення Господнього, священнослужителі освятять воду в харківських джерелах

На яких джерелах освятять воду на Водохреща в Харкові

Освячення проходитиме на кількох джерелах міста, зокрема, у Саржиному яру, на Олексіївці, на джерелах по вул. Мінераловодській (Тюрінка), вул. Зубенка, вул. Джерельній, у Великій Данилівці, селищі Жуковського та ін, передає "Харків тайм".

Загалом процедура освячення води триватиме з 9: 00 до 16: 00.

Синоптики передають, що температура повітря буде від -14 до -19.

Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".