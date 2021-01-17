На яких джерелах освятять воду на Водохреща в Харкові
Освячення проходитиме на кількох джерелах міста, зокрема, у Саржиному яру, на Олексіївці, на джерелах по вул. Мінераловодській (Тюрінка), вул. Зубенка, вул. Джерельній, у Великій Данилівці, селищі Жуковського та ін, передає "Харків тайм".
Загалом процедура освячення води триватиме з 9: 00 до 16: 00.
Синоптики передають, що температура повітря буде від -14 до -19.
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Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
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