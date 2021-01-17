19 января, в день Крещения Господня, священнослужители освятят воду в харьковских источниках

На каких источниках освятят воду на Крещение в Харькове

Освящение будет проходить на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр, передает "Харьков тайм".

В целом процедура освящения воды продлится с 9:00 до 16:00.

Синоптики передают, что температура воздуха будет от -14 до -19.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".