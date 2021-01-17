На каких источниках освятят воду на Крещение в Харькове
Освящение будет проходить на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр, передает "Харьков тайм".
В целом процедура освящения воды продлится с 9:00 до 16:00.
Синоптики передают, что температура воздуха будет от -14 до -19.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".