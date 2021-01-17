В Харькове ищут новый штамм китайского вируса

В сети появились информация, что образцы 15 коронавирусных пациентов из Харьковской области проверят на наличие нового "британского" штамма коронавируса, который считается более заразным, об этом сообщает ряд украинских СМИ, в том числе "Харьков life".

Это пять образцов из Лозовского, пять из Купянского района и пять - из Харькова. Анализы проведут в Лондоне, в лаборатории Всемирной организации здравоохранения: в лабораториях Украины нет возможности выявлять разные виды коронавируса, передает sq.com.ua.

Проверку образцов делают для того, чтобы определить попал ли на территорию Украины штамм вируса из Великобритании.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".